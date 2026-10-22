Demo Refleksi 2 Tahun Pemerintah Kondusif, Komisi III Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyebut penyampaian aspirasi di muka umum menjadi pilar penting negara demokrasi, sekaligus hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

Hal demikian dikatakan Soedeson menyikapi aksi mahasiswa yang tanpa kericuhan saat demonstrasi mengevaluasi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, pada Selasa (20/10).

Soedeson menyambut positif mahasiswa yang bisa tertib menyampaikan aspirasi hingga selesai Selasa sore.

"Pertama, kami mengapresiasi para demonstran kemarin. Demonstrasi sudah berlangsung dengan baik, aman, damai, dan aspiratif," kata Soedeson seperti dikutip Kamis (22/10).

Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Papua Tengah itu menuturkan perbedaan pandangan politik menjadi hal yang lumrah dalam negara demokrasi.

Soedeson menyambut positif kedewasaan mahasiswa yang menyampaikan tuntutan secara tertib tanpa kericuhan.

"Salah satu saluran masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya adalah lewat pernyataan pendapat atau demonstrasi, karena berjalan lancar dan tertib, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada massa aksi," ujarnya.

Soedeson di sisi lain juga menyambut positif Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat, yang bisa persuasif mengamankan jalannya demonstrasi mahasiswa.