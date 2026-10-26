Demokrasi Bukan Sekadar Panggung Pencitraan

jpnn.com - Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap elite politik, kerusakan lingkungan, konflik kepentingan, dan berbagai kebijakan yang menuai kritik, demokrasi Indonesia kembali dihadapkan pada pertanyaan mendasar: ke mana arah bangsa ini akan dibawa?

Situasi hari ini bukan sekadar persoalan tentang siapa yang berkuasa, melainkan juga tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dan sejauh mana kepentingan rakyat benar-benar diperjuangkan.

Mengingat kembali Pemilu 2024, pesta demokrasi yang semestinya menjadi arena pertarungan gagasan dan uji rekam jejak kebijakan dikemas ulang menjadi panggung estetika visual, tren joget, serta berbagai gimik politik.

Hal ini memunculkan perdebatan: apakah politisi sedang menghargai hal-hal yang digemari anak muda, atau justru meremehkan kecerdasan intelektual Gen Z yang sebenarnya juga peduli terhadap persoalan bangsa?

Selama ini, relasi antara lembaga publik dan mahasiswa hampir selalu berjalan top-down.

Mahasiswa kerap diminta duduk manis menjadi pendengar dalam ruang formal yang sudah dirancang dari atas. Namun, ada yang berbeda dalam cara Bawaslu DKI Jakarta memandang Gen Z kali ini.

Melalui diskusi publik Konsolidasi Demokrasi POV Gen Z, Bawaslu DKI Jakarta memilih untuk mengindahkan apa yang selama ini kerap diabaikan oleh ruang-ruang formal.

Diskusi ini memberikan kesempatan untuk para mahasiswa sebagai pembicara yang menyampaikan gagasan dan kritik.