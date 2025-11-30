menu
Demokrat Ajak Masyarakat Perkuat Gerakan Menanam Pohon & Pelestarian Lingkungan

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono berkomitmen mendukung pelestarian lingkungan. Foto: dok Demokrat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono berkomitmen mendukung pelestarian lingkungan.

Bertempat di Donorojo, Pacitan, pria yang akrab disapa Ibas itu bersama Pemkab Pacitan menanam berbagai jenis pohon dalam kegiatan “Hijaukan Negeri, Pulihkan Bumi.”

Dalam sambutannya, Ketua Fraksi Partai Demokrat tersebut mengingatkan bahwa 28 November ditetapkan sebagai Hari Menanam Pohon Nasional sejak masa pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Peringatan itu bukan sekedar slogan tetapi sebagai aksi nyata, bukan sekadar slogan.

“Menanam bukan hanya sebatas acara seremoni harus menyirami, merawat, dan menjaga lingkungan agar tetap lestari, hijau, asri, dan bersih,” ujar Edhie Baskoro. 

Ibas juga mengibarkan motivasi untuk menjaga lingkungan dari langkah-langkag sederhana. 

“Semangat itu diwujudkan dalam tindakan nyata: menanam, merawat, dan menjaga lingkungan. Menanam pohon bukan sekadar menancapkan bibit ke tanah, tetapi menanam harapan, kesejahteraan, dan keberlanjutan hidup,” ungkapnya.

Anggota daerah pemilihan Jawa Timur VII tersebut juga menegaskan pentingnya menghindari pembangunan yang merusak alam dan mengajak seluruh masyarakat Pacitan untuk menjaga harmoni dengan lingkungan.

