Demokrat Dorong Eks KaBIN Ungkap Dalang Demonstrasi kepada Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyebut AM Hendropriyono perlu bicara kepada Presiden RI Prabowo Subianto jika eks Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) itu punya informasi penting.

Dia berkata demikian demi menanggapi pernyataan Hendropriyono yang mengaku ada dalang di balik kericuhan demonstrasi pada 25 dan 28 Agustus.

"Menyampaikan secara lengkap kepada Presiden agar betul-betul informasi itu menjadi masukan yang cukup," kata legislator Fraksi Demokrat itu ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/8).

Hinca mengatakan Hendropriyono sosok yang lama di bidang intelijen, sehingga informasi milik eks Ketum PKPI itu bisa dipakai untuk membuat kebijakan.

"Saya kira Pak Hendropriyono, kami minta untuk segera menyampaikan secara utuh, lengkap kepada pemerintah," ungkap dia.

Sebelumnya, eks KaBIN AM Hendropriyono menyatakan ada dalang di balik kericuhan demonstrasi di depan Gedung DPR pada 25 dan 28 Agustus.

"Saya enggak lebih pintar dari kalian. Saya tidak lebih pintar, tetapi saya mengalami semua, dan ini ada yang main gitu," kata Hendro di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/8).

Namun, dia belum mengungkap siapa dalang di balik kericuhan tersebut dan hanya pihak itu aktor nonnegara dari luar negeri.