Demokrat Minta PDIP Tegaskan Posisi Politik, Herzaky Demokrat: Publik Butuh Kejelasan
jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrat menilai publik berhak mengetahui secara jelas posisi politik PDI Perjuangan (PDIP), apakah menjadi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau tetap berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang.
Kepala Badan Komunikasi Strategis sekaligus Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan tidak ada yang salah dengan pilihan politik yang diambil PDIP.
Menurut dia, baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi.
"Yang menjadi pertanyaan publik bukan apakah PDIP mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat," kata Herzaky dalam keterangannya, Sabtu (20/6).
Herzaky menjelaskan kejelasan posisi politik penting agar masyarakat dapat memahami arah perjuangan sebuah partai sekaligus menilai konsistensi antara pernyataan dan tindakan politik yang dilakukan.
Dia mencontohkan pengalaman Partai Demokrat ketika berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade.
Saat itu, kata Herzaky, Demokrat mengambil peran sebagai kekuatan penyeimbang yang memberikan kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah.
"Ketika pemerintah benar, kami mendukung. Ketika pemerintah keliru, kami mengingatkan. Namun posisi kami jelas sehingga publik mengetahui di mana Demokrat berdiri," ujarnya.
Partai Demokrat menilai publik berhak mengetahui secara jelas posisi politik PDIP
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