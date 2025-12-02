menu
Demokrat Riau Kirim 20 Ribu Paket Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatra—Aceh  

Demokrat Riau Kirim 20 Ribu Paket Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatra—Aceh  

Demokrat Riau Kirim 20 Ribu Paket Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatra—Aceh  
Pelepasan bantuan kemanusiaan oleh Demokrat Riau. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, RIAU - Pengurus DPD Partai Demokrat Riau menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam di tiga provinsi di Pulau Sumatera.

Bantuan tersebut dilepas langsung oleh Ketua DPD Demokrat Riau Agung Nugroho, dari Kantor DPD Riau di Jalan Arifin Ahmad, Selasa (2/12).

Agung mengatakan langkah itu merupakan tindak lanjut dari arahan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Agar seluruh jajaran Demokrat bergerak cepat membantu korban bencana di berbagai daerah.

“Dengan bantuan ini, kami berharap bisa sedikit meringankan beban para korban bencana alam. Baik di Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh,” ujar Agung Nugroho seusai melepas rombongan mobil logistik.

Pada tahap awal, bantuan difokuskan untuk wilayah Sumatera Barat.

Sebanyak dua truk colt diesel dan satu unit pickup diberangkatkan membawa logistik bantuan.

Total 20.000 paket sembako dan kebutuhan pokok lainnya disalurkan untuk membantu warga, yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah.

Pengurus DPD Partai Demokrat Riau menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam di tiga provinsi di Pulau Sumatera.

