Demokrat: SBY Beberapa Kali Bertemu Presiden, Tetapi Tidak Diumbar ke Publik

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demokrat Syahrial Nasution menyambut positif pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengatakan wajar jika Prabowo sebagai Kepala Negara memang menerima kunjungan Jokowi yang ingin bertamu.

"Bagus-bagus saja ada pertemuan para pemimpin negara. Menciptakan suasana yang teduh bagi masyarakat," kata Syahrial kepada awak media, Senin (6/10).

Dia juga mengatakan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga rutin bertemu Prabowo secara empat mata.

Namun, kata Syahrial, SBY bersama kader Demokrat tidak memberitahukan ke publik terkait pertemuan Ketua Majelis Tinggi Demokrat dengan Prabowo.

"Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga beberapa kali bertemu berdua dengan Presiden Prabowo. Saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Tentu sebuah kondisi yang bagus, meski tidak sampai diberitakan atau tidak harus diketahui publik," ujarnya.

Namun, dia mengatakan bahwa Demokrat menganggap Presiden Prabowo memiliki hak untuk bertemu atau berkomunikasi dengan siapa pun membahas isu kebangsaan.

"Hak presiden untuk bertemu dan berkomunikasi dengan siapa pun. Termasuk, dengan para mantan presiden dan pemimpin lainnya," ujarnya.