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Demonstran Memadati Bundaran HI, Arus dari Semanggi Ditutup

Demonstran Memadati Bundaran HI, Arus dari Semanggi Ditutup
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Massa aksi penyampaian aspirasi memadati kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu (28/10). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com - JAKARTA - Massa demo 28 Oktober memadati kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu sore. Arus lalu lintas dari Semanggi menuju Bundaran HI ditutup.

Massa mulai berkumpul sekitar pukul 15.00 WIB. Peserta aksi datang dengan berjalan kaki dari sejumlah arah, sementara sebagian lainnya menggunakan angkutan umum.

Massa membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan. Salah satu isu yang disuarakan dalam demo tersebut berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.

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Di kawasan Dukuh Atas, sejumlah peserta aksi masih tertahan sebelum Halte Tosari. Mereka berupaya bergerak menuju Bundaran HI sembari membentuk barisan dan meneriakkan yel.

Personel kepolisian tampak berjaga di sejumlah titik. Polisi juga membuat barisan mengelilingi massa yang berkumpul di sekitar Bundaran HI.

Sementara itu, kendaraan dari arah Semanggi menuju Bundaran HI tidak dapat melintas karena akses ditutup sebelum Halte Tosari.

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Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan pihaknya menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Dia menegaskan, pengamanan aksi dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis dan profesional.

Kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu sore dipadati demonstran. Arus lalu lintas dari Semanggi menuju Bundaran HI ditutup.

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