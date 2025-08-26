menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Demonstrasi 25 Agustus Menyasar DPR, Dasco: Itu Aspirasi yang Dijamin Undang-Undang

Demonstrasi 25 Agustus Menyasar DPR, Dasco: Itu Aspirasi yang Dijamin Undang-Undang

Demonstrasi 25 Agustus Menyasar DPR, Dasco: Itu Aspirasi yang Dijamin Undang-Undang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat diwawancarai di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (31/7/2025). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan legislatif menghormati sejumlah pihak yang menyampaikan demonstrasi di area luar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8) kemarin.

"Saya sudah menyampaikan berulang kali bahwa aspirasi itu, kan, dijamin oleh undang-undang," kata dia menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8).

Dasco menyebutkan konstitusi Indonesia mengatur bahwa setiap warga negara bebas berserikat dan menyatajan pendapat di muka umum.

Baca Juga:

"Namun juga di dalam undang-undang atau aturan itu juga ada hal-hal yang mengatur bagaimana cara menyampaikan aspirasi itu," ungkap Ketua Harian Gerindra itu.

Diketahui, sejumlah elemen masyarakat melaksanakan demonstrasi untuk menuntut DPR dibubarkan di Jakarta, Senin kemarin. 

Massa menyinggung soal tunjangan besar yang diperoleh setiap anggota DPR, sehingga menuntut lembaga eksekutif itu dibubarkan. 

Baca Juga:

Demonstran menuding setiap anggota DPR setiap bulannya mengantongi Rp 100 juta yang jauh tinggi dibandingkan gaji diperoleh rakyat.

Dasco kemudian menerima pertanyaan awak media soal kabar para anggota DPR menerima gaji besar setiap bulan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menghormati demonstrasi yang disampaikan Senin (25/8) kemarin.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI