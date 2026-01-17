Demonstrasi Besar-besaran di Iran, Kemlu Pastikan WNI Dalam Kondisi Aman
jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl A Mulachela memastikan bahwa kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran sejauh ini dilaporkan dalam kondisi aman.
Hal itu dikatakan untuk memastikan bahwa WNI tak terdampak kisruh demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Iran.
“Dilaporkan oleh KBRI Tehran, (WNI) dalam kondisi aman, tidak terdampak oleh demonstrasi yang berlangsung,” ucap Nabyl saat dihubungi JPNN.com, pada Jumat (16/1).
Menurut dia, KBRI terus berkomunikasi dengan para WNI tersebut, yang mayoritas adalah pelajar atau mahasiswa.
“Meskipun sempat ada kendala komunikasi reguler akibat pembatasan internet, namun sejak 12 Januari telepon lokal telah diaktifkan kembali oleh Pemerintah Iran,” kata dia.
Nabyl menuturkan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk memulangkan atau mengevakuasi para WNI di Iran karena kondisi yang masih kondusif.
“Sejauh ini berdasarkan pengamatan atas kondisi di sana, belum diperlukan evakuasi,” tuturnya.
Walau begitu, KBRI mengimbau WNI untuk waspada dan menghubungi hotline apabila ada urgensi.
