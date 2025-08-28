Demonstrasi Buruh 28 Agustus, Kombes Ade: 4531 Personel Disiagakan
jpnn.com, JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menyebut sebanyak 4.531 personel disiagakan untuk pengamanan demonstrasi buruh yang membawa enam tuntutan di Jakarta, Kamis (28/8).
"Polda Metro Jaya menyiapkan 4.531 personel," kata Kombes Ade kepada awak media dikutip, Kamis
Dia mengatakan personel yang disiagakan saat demonstrasi Kamis ini berasal dari satuan di PMJ, Mabes Polri, Kodam Jaya, dan Pemprov Jakarta.
"Kami siap melaksanakan pengamanan," kata Ade Ary.
Selain pengamanan, kata dia, personel dari kepolisian yang bertugas pada Kamis ini bakal membuat rekayasa lalu lintas menyikapi demonstrasi para buruh.
"Kami berharap masyarakat mengikuti petunjuk dari petugas kami di lapangan," kata Ade Ary.
Dia melanjutkan pihak yang berdemonstrasi berasal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
"Titiknya, ya, di depan gedung DPR atau MPR RI, dalam komunikasinya diinformasikan kepada Polda Metro Jaya," ujar dia.
Kabid Humas PMJ Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menyebut sebanyak 4 531 personel disiagakan dalam demonstrasi di Jakarta, Kamis (28/8).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Demo Buruh 28 Agustus, KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi dan Tambah Pengamanan
- Buruh Bakal Berdemonstrasi, Sarmuji Golkar: Mohon Tidak Anarkis
- Jakarta Makin Macet, Rano Karno Ungkap Jumlah Kendaraan Tak Sebanding dengan Ruas Jalan
- 9 Keterangan Penculik Kepala Cabang Bank, Nomor 8 Tak Pasti
- Polda Metro Jaya Tegaskan Terbuka dengan Temuan Fakta Baru Kasus Tewasnya Diplomat Muda Kemlu
- Sejumlah Orang Positif Narkoba Saat Demo di DPR