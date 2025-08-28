menu
Demonstrasi Buruh 28 Agustus, Kombes Ade: 4531 Personel Disiagakan
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi soal pengamanan demo buruh 28 Agustus 2025. Foto: ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menyebut sebanyak 4.531 personel disiagakan untuk pengamanan demonstrasi buruh yang membawa enam tuntutan di Jakarta, Kamis (28/8).

"Polda Metro Jaya menyiapkan 4.531 personel," kata Kombes Ade kepada awak media dikutip, Kamis 

Dia mengatakan personel yang disiagakan saat demonstrasi Kamis ini berasal dari satuan di PMJ, Mabes Polri, Kodam Jaya, dan Pemprov Jakarta.

Baca Juga:

"Kami siap melaksanakan pengamanan," kata Ade Ary.

Selain pengamanan, kata dia, personel dari kepolisian yang bertugas pada Kamis ini bakal membuat rekayasa lalu lintas menyikapi demonstrasi para buruh.

"Kami berharap masyarakat mengikuti petunjuk dari petugas kami di lapangan," kata Ade Ary. 

Baca Juga:

Dia melanjutkan pihak yang berdemonstrasi berasal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

"Titiknya, ya, di depan gedung DPR atau MPR RI, dalam komunikasinya diinformasikan kepada Polda Metro Jaya," ujar dia.

