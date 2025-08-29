menu
JPNN.com » Politik » Legislatif » Demonstrasi di Gedung DPR/MPR, Massa Berteriak 'Pembunuh'

Demonstrasi di Gedung DPR/MPR, Massa Berteriak 'Pembunuh'

Demonstrasi di Gedung DPR/MPR, Massa Berteriak 'Pembunuh'
Ilustrasi massa berdemonstrasi di depan gerbang Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (29/8). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Massa dari berbagai elemen mulai dari pelajar, mahasiswa, dan pengemudi ojol melaksanakan demonstrasi di depan gerbang Gedung DPR/MPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (29/8).

Massa menggoyangkan dan menggedor gerbang dalam aksi yang terpantau dilaksanakan hingga pukul 18.00 WIB.

Sebagian gerbang Gedung DPR/MPR tampak jebol. Beberapa massa mulai memasuki area taman di dalam Kompleks Parlemen.

Beberapa massa dari arah luar gerbang melempar botol minuman plastik hingga batu ke bagian dalam Kompleks Parlemen.

Sejumlah aparat kepolisian dari Brimob dan TNI tampak berjaga di area dalam Kompleks Parlemen.

Massa dalam aksinya berteriak "pembunuh" yang ditujukan ke anggota polisi yang berjaga di area dalam Kompleks Parlemen. 

Mereka juga melepaskan kembang api dari arah luar gerbang untuk diarahkan ke petugas kepolisian yang berjaga. 

Terlihat satu anggota massa naik ke atas pagar Gedung DPR/MPR RI dengan mengibarkan bendera Marah Putih.

Massa yang berdemonstrasi di depan gerbang Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (29/8), menerikkan kata pembunuh ke arah kepolisian.

