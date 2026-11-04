DEN Dukung Langkah Bahlil Tertibkan Ekspor SDA
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) menilai kebijakan Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang mendorong ekspor sumber daya alam (SDA) langsung ke negara tujuan tanpa melalui negara perantara dinilai memiliki dasar ekonomi yang kuat.
Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan langkah tersebut dinilai berpotensi meningkatkan transparansi perdagangan sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional.
"Secara teoretis, ekspor langsung memberikan tiga manfaat, mengurangi kebocoran margin di rantai perantara, meningkatkan transparansi transaksi, dan memperkuat hubungan tawar langsung dengan pembeli akhir," kata Satya Widya, Selasa (3/11).
Menurut Satya, ketiga manfaat tersebut menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah untuk membenahi tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.
Karena itu, ia memandang kebijakan yang disampaikan Menteri Bahlil memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi.
"Sehingga pendapat Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sangat beralasan," ujarnya.
Meski demikian, Satya menyatakan DEN belum memiliki angka pasti mengenai potensi tambahan pendapatan negara dari penerapan kebijakan tersebut.
Perhitungan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui manfaat ekonomi yang dapat diperoleh Indonesia. "Kami akan menghitung," kata Satya.
Dewan Energi Nasional (DEN) menilai kebijakan Menteri ESDM Bahlil soal SDA berpotensi meningkatkan transparansi perdagangan sekaligus memperkuat posisi tawar I
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