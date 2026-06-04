DEN Sebut Ketahanan Energi dan Transisi Energi Harus Berjalan Beriringan

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) menegaskan bahwa upaya memperkuat ketahanan energi nasional harus berjalan seiring dengan percepatan transisi menuju energi bersih guna mencapai target net zero emission pada 2060.

Sekretaris Jenderal DEN, Dadan Kusdiana, mengatakan kebutuhan energi domestik yang terus meningkat membuat isu ketahanan energi tetap menjadi perhatian utama pemerintah di tengah berbagai tantangan global.

Menurut Dadan, pemerintah saat ini tidak lagi dihadapkan pada pilihan antara menjaga ketahanan energi atau menjalankan transisi energi, melainkan harus mampu melaksanakan keduanya secara bersamaan.

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“Sekarang masanya bukan memilih antara ketahanan energi atau transisi energi. Dua-duanya harus dilakukan secara bersamaan. Kita harus memastikan energi di Indonesia tetap secure dan resilient, tetapi di saat yang sama juga semakin bersih,” kata Dadan dalam sebuah forum diskusi.

Dia menjelaskan kondisi geopolitik dan ekonomi global yang penuh ketidakpastian mendorong banyak negara memperkuat kemandirian energinya, termasuk Indonesia.

Karena itu, pemerintah terus mendorong berbagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), yang masih menjadi salah satu tantangan utama sektor energi nasional.

DEN mencatat konsumsi minyak nasional saat ini mencapai sekitar 1,52 juta barel per hari. Sementara itu, produksi minyak domestik baru berada di kisaran 610 ribu barel per hari sehingga Indonesia masih harus memenuhi kebutuhan energi melalui impor.

Menurut Dadan, tingginya ketergantungan impor tersebut berpotensi memberikan tekanan besar terhadap ketahanan energi nasional, terutama ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan.