Denada Akhirnya Bertemu Ressa Rossano, Manajer Ungkap Perasaan Sang Penyanyi

jpnn.com, JAKARTA - Manajer Denada, Risna Ories, mengungkapkan perasaan sang penyanyi setelah akhirnya bertemu dengan putra kandungnya, Ressa Rizky Rossano.

Menurut Risna, kelegaan luar biasa dirasakan oleh penyanyi berusia 47 tahun tersebut. Pasalnya, penantian panjang Denada untuk bertemu sang putra akhirnya terwujud.

“Wah pasti lega lah. Denada tuh lega sekali karena selama ini jadi satu beban yang dia simpan bertahun-tahun. Itu benar-benar rilis. Ressa juga rilis. Semuanya alhamdulillah kemarin happy banget,” ujar Risna Ories di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Jumat (20/3).

Ia menambahkan, suasana pertemuan berlangsung penuh haru. Denada dan Ressa, beberapa kali saling berpelukan dan tak kuasa menahan air mata.

“Ya saling meluapkan rasa, sedikit-sedikit pegang, peluk, saling melihat. Kadang menangis juga. Alhamdulillah,” sambungnya.

Pertemuan tersebut berlangsung di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis (19/3), bertepatan dengan momen berbuka puasa bersama.

“Alhamdulillah, Rezanya mau bertemu dan akhirnya terealisasi saat buka puasa bersama. Kami bertemu di sebuah restoran di Jakarta Selatan,” jelas Risna.

Risna kemudian menceritakan detik-detik pertemuan Denada dengan putranya. Menurutnya, pelantun “Pitik Gemoy” itu langsung menangis saat melihat Ressa.