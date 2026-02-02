Denada Akhirnya Buka Suara soal Ressa Rizky Rossano, Begini Kalimatnya

jpnn.com, JAKARTA - Konflik dugaan penelantaran anak yang melibatkan nama Denada dan Ressa Rizky Rossano akhirnya menemukan titik terang.

Penyanyi Denada buka suara mengenai sosok Ressa Rizky Rossano.

Melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, dia membenarkan Ressa Rizky Rossano merupakan anak kandungnya.

"Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Denada Tambunan menyatakan bahwa Ressa Rossano adalah anak kandung saya," ujar Denada melalui akunnya di Instagram, dikutip Senin (2/2).

Dia pun menyampaikan permintaan maafnya kepada Ressa.

Denada mengungkapkan alasan keputusannya berpisah dengan sang buah hati.

Dia menyebut saat Ressa masih bayi, dirinya dalam kondisi mental yang tidak stabil untuk mengasuh seorang anak.

"Dan saya betul-betul minta maaf kepada Ressa karena Ressa tidak hidup bersama saya dari mulai dia masih bayi. Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak," kata Denada.