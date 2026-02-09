Denada Buka Suara soal Isu Tak Biayai Putranya di Banyuwangi

jpnn.com, JAKARTA - Isu miring kembali menyeret nama Denada Tambunan. Dia dituding tak membiayai putranya, Ressa Rizky Rosano, yang tinggal bersama keluarga di Banyuwangi.

Tuduhan tersebut langsung dibantah tegas oleh Denada. Dalam perbincangan di podcast Feni Rose, dia memastikan dirinya tidak pernah lepas tangan.

“Aku tidak pernah tidak memberikan support secara finansial atau tidak memperdulikan Ressa,” ujar Denada, dikutip dari podcast Feni Rose Official, Rabu (18/3).

Denada bahkan menegaskan, jika dirinya sedang berada dalam kondisi keuangan sulit, sang ibunda, mendiang Emillia Contessa, selalu turun tangan membantu. Menurutnya, sang ibu tak pernah membiarkan kebutuhan cucunya terabaikan.

Dia juga blak-blakan mengakui pernah berada di titik terendah secara finansial, terutama sebelum pengobatan anaknya, Aisyah, dan saat pandemi.

Sebagai pekerja seni yang mengandalkan proyek, penghasilannya disebut tidak selalu stabil.

Meski begitu, Denada mengklaim tetap rutin mengirim uang untuk Ressa, baik melalui Tante Ratih maupun langsung ke rekening anaknya saat sudah dewasa.

Dia menyebut pengiriman dilakukan hampir setiap bulan, meski nominalnya menyesuaikan kondisi keuangan.