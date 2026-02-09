menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Denada Buka Suara soal Isu Tak Biayai Putranya di Banyuwangi

Denada Buka Suara soal Isu Tak Biayai Putranya di Banyuwangi

Denada Buka Suara soal Isu Tak Biayai Putranya di Banyuwangi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Musikus Denada Tambunan. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Isu miring kembali menyeret nama Denada Tambunan. Dia dituding tak membiayai putranya, Ressa Rizky Rosano, yang tinggal bersama keluarga di Banyuwangi.

Tuduhan tersebut langsung dibantah tegas oleh Denada. Dalam perbincangan di podcast Feni Rose, dia memastikan dirinya tidak pernah lepas tangan.

“Aku tidak pernah tidak memberikan support secara finansial atau tidak memperdulikan Ressa,” ujar Denada, dikutip dari podcast Feni Rose Official, Rabu (18/3).

Baca Juga:

Denada bahkan menegaskan, jika dirinya sedang berada dalam kondisi keuangan sulit, sang ibunda, mendiang Emillia Contessa, selalu turun tangan membantu. Menurutnya, sang ibu tak pernah membiarkan kebutuhan cucunya terabaikan.

Dia juga blak-blakan mengakui pernah berada di titik terendah secara finansial, terutama sebelum pengobatan anaknya, Aisyah, dan saat pandemi.

Sebagai pekerja seni yang mengandalkan proyek, penghasilannya disebut tidak selalu stabil.

Baca Juga:

Meski begitu, Denada mengklaim tetap rutin mengirim uang untuk Ressa, baik melalui Tante Ratih maupun langsung ke rekening anaknya saat sudah dewasa.

Dia menyebut pengiriman dilakukan hampir setiap bulan, meski nominalnya menyesuaikan kondisi keuangan.

Denada membantah tudingan tidak membiayai putranya, Ressa Rizky Rosano, saat tinggal di Banyuwangi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

