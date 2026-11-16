jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada mengisyaratkan masih ingin menjalani operasi plastik meski telah melakukan enam prosedur kecantikan. Rencana tersebut terungkap saat dirinya berbincang dengan Maia Estianty.

Dalam perbincangan yang diunggah melalui kanal YouTube Maia Estianty, Denada awalnya membahas hasil operasi hidung yang telah dijalaninya sekitar satu tahun lalu.

"Alhamdulillah ini (hidung) sudah setahun, aku happy hasilnya sekarang dan yaudah sekarang tinggal ini nih (bokong)," ujar Denada, dikutip pada Senin (16/11).

Mendengar pengakuan tersebut, Maia penasaran dengan rencana kecantikan Denada berikutnya.

Dia kemudian menanyakan apakah masih ada bagian tubuh lain yang ingin diubah oleh penyanyi tersebut.

"Ada, Bun," jawab Denada sembari membisikkan sesuatu ke telinga Maia.

Dia tampak belum ingin mengungkapkan secara terbuka bagian tubuh yang akan dioperasi.

Maia kemudian melontarkan candaan dengan menebak Denada ingin menjalani operasi pergantian kelamin.