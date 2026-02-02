Denada: Itu Kesalahan, Kebodohan, Kekhilafan Saya
Senin, 02 Februari 2026 – 14:44 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada akhirnya mengakui bahwa Ressa Rossano merupakan anak kandungnya.
Pengakuan tersebut disampaikannya dalam sebuah video pernyataan resmi yang diunggah di Instagram.
"Saya, Denada Tambunan, menyatakan bahwa Ressa Rossano adalah anak kandung saya," ungkap Denada, Senin (2/2).
Perempuan berusia 47 tahun itu kemudian memohon maaf kepada Ressa Rossano.
Denada mengaku salah karena tidak hidup bersama dari Ressa Rossano bayi hingga dewasa.
"Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak," dalihnya.
Oleh sebab itu, Denada pun menyadari dan mengakui kesalahan yang telah diperbuat.
Dia berharap bisa memperbaiki hubungan dengan Ressa Rossano ke depannya.
Penyanyi Denada akhirnya mengakui bahwa Ressa Rossano merupakan anak kandungnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Soal Urusan Denada Dengan Ressa Rizky Rossano, Iis Dahlia Bilang Begini
- 3 Berita Artis Terheboh: Sosok VA Muncul di CCTV, Denada Pilih Bungkam
- Ini Alasan Denada Bungkam Setelah Digugat Putra Kandungnya
- 3 Berita Artis Terheboh: Penyelidikan Kematian Lula Dihentikan, Denada Akui Ressa Sebagai Anak
- Ternyata Sejak Awal Denada Mengakui Ressa Rizky Rosano Sebagai Anaknya
- Hotman Soroti Gugatan Ressa Rizky Rosano Terhadap Denada, Begini Katanya