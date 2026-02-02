menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Denada: Itu Kesalahan, Kebodohan, Kekhilafan Saya

Denada: Itu Kesalahan, Kebodohan, Kekhilafan Saya

Denada: Itu Kesalahan, Kebodohan, Kekhilafan Saya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Denada. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada akhirnya mengakui bahwa Ressa Rossano merupakan anak kandungnya.

Pengakuan tersebut disampaikannya dalam sebuah video pernyataan resmi yang diunggah di Instagram.

"Saya, Denada Tambunan, menyatakan bahwa Ressa Rossano adalah anak kandung saya," ungkap Denada, Senin (2/2).

Baca Juga:

Perempuan berusia 47 tahun itu kemudian memohon maaf kepada Ressa Rossano.

Denada mengaku salah karena tidak hidup bersama dari Ressa Rossano bayi hingga dewasa.

"Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak," dalihnya.

Baca Juga:

Oleh sebab itu, Denada pun menyadari dan mengakui kesalahan yang telah diperbuat.

Dia berharap bisa memperbaiki hubungan dengan Ressa Rossano ke depannya.

Penyanyi Denada akhirnya mengakui bahwa Ressa Rossano merupakan anak kandungnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI