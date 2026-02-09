Denada Masih Bungkam, Identitas Ayah Ressa Bikin Penasaran
jpnn.com, JAKARTA - Misteri mengenai sosok ayah biologis Ressa Rizky Rossano hingga kini masih menjadi perhatian publik.
Setelah pengakuannya sebagai anak kandung Denada Tambunan mencuat, berbagai spekulasi pun bermunculan dan ramai diperbincangkan di media sosial.
Isu tersebut makin menguat setelah Denada secara terbuka membenarkan bahwa Ressa memang merupakan putranya.
Meski demikian, hingga saat ini identitas ayah biologis Ressa belum pernah diungkap kepada publik, sehingga memicu rasa penasaran warganet.
Dalam beberapa kesempatan, Denada memilih bersikap tertutup terkait masa lalunya.
Di tengah sorotan tersebut, Denada disebut sudah siap untuk bertemu dengan Ressa Rossano.
Hal itu diungkapkan oleh manajernya, Risna Ories, dalam tayangan Intens Investigasi di YouTube baru-baru ini.
“Denada pengin banget ketemu Ressa,” ujar Risna.
Misteri ayah biologis Ressa Rossano masih jadi sorotan, Denada disebut ingin segera bertemu putranya.
