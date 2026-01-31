Denada Rayakan Lebaran Bareng Ressa Rossano

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada membagikan foto kebersamaannya dengan sang putra, Ressa Rizky Rossano di momen Lebaran.

Dalam unggahannya di Instagram, dia membagikan potret kebersamaannya dengan putranya, beserta anggota keluarga lainnya.

Denada tampak merangkul lengan Ressa Rossano yang berada di sisinya.

Sementara itu, di sisi Ressa lainnya terlihat ibu angkatnya, Ratih, yang juga merangkulnya.

Dalam unggahannya tersebut, penyanyi 47 tahun itu lantas mengucapkan selamat Lebaran.

"Eid Mubarak to you and your loved ones. Maaf lahir batin untuk semua, semoga kita diberikan berkah dalam Ramadan tahun ini dan diberikan kesempatan untuk bertemu Ramadhan selanjutnya, amin. #LebaranDay1," ujar Denada melalui akunnya di Instagram, dikutip Selasa (24/3).

Sementara itu, manajer Denada, Risna Ories melalui akunnya di Instagram, turut membagikan momen manis pertemuan sang penyanyi dengan Ressa Rossano di momen Lebaran tersebut.

Dia menyebut, di hari pertama Lebaran itu tak hanya Denada dan Ressa yang kembali bertemu.