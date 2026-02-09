Denada Segera Bertemu dengan Ressa Rossano
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Denada sudah siap untuk bertemu dengan anak kandungnya, Ressa Rossano.
Hal tersebut diungkapkan oleh manajer Denada, Risna Ories dalam tayangan Intens Investigasi di YouTube baru-baru ini.
"Denada pengin banget ketemu Ressa," kata Risna Ories.
Menurutnya, Denada sangat ingin dan telah punya rencana untuk bertemu dengan anak kandungnya itu.
Akan tetapi, Risna Ories belum bisa memastikan jadwal pertemuan Denada dan Ressa Rossano.
"Sudah (rencana bertemu)," sambungnya.
Diketahui, Denada telah mengakui bahwa Ressa Rossano merupakan anak kandungnya.
Pengakuan tersebut disampaikan melalui video klarifikasi sekaligus permintaan maaf melalui akun miliknya di Instagram.
