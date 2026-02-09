menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Denada Segera Bertemu dengan Ressa Rossano

Denada Segera Bertemu dengan Ressa Rossano

Denada Segera Bertemu dengan Ressa Rossano
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Denada. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Denada sudah siap untuk bertemu dengan anak kandungnya, Ressa Rossano.

Hal tersebut diungkapkan oleh manajer Denada, Risna Ories dalam tayangan Intens Investigasi di YouTube baru-baru ini.

"Denada pengin banget ketemu Ressa," kata Risna Ories.

Baca Juga:

Menurutnya, Denada sangat ingin dan telah punya rencana untuk bertemu dengan anak kandungnya itu.

Akan tetapi, Risna Ories belum bisa memastikan jadwal pertemuan Denada dan Ressa Rossano.

"Sudah (rencana bertemu)," sambungnya.

Baca Juga:

Diketahui, Denada telah mengakui bahwa Ressa Rossano merupakan anak kandungnya.

Pengakuan tersebut disampaikan melalui video klarifikasi sekaligus permintaan maaf melalui akun miliknya di Instagram.

Penyanyi dangdut Denada sudah siap untuk bertemu dengan anak kandungnya, Ressa Rossano.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI