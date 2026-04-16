Denada Ungkap Alasan Menarik Diri Ketika Polemik dengan Ressa Rossano
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada ternyata sempat terpukul ketika heboh pemberitaan tentang dirinya menelantarkan anaknya, Ressa Rossano.
Dia bahkan memilih untuk menarik diri dan rehat dari publik hingga media sosial.
Sebab, Denada ingin menyelesaikan polemik dengan baik dan tidak salah langkah.
"Aku butuh fokus menyelesaikan semua ini," kata Denada saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV, baru-baru ini.
Perlahan tenang, perempuan berusia 47 tahun itu akhirnya mencoba menyelesaikan masalah dengan Ressa Rossano.
Denada bahkan berusaha agar segera berjumpa dengan anak yang sempat dititipkan pada kerabat tersebut.
"Aku punya perasaan bersalah sama dia, takut pasti," ucap pemilik album One Stop Dangdut itu.
Denada mengaku sangat bersyukur akhirnya bisa bertemu dengan Ressa Rossano.
