menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Denada Ungkap Alasan Rela Operasi Plastik Berkali-kali

Denada Ungkap Alasan Rela Operasi Plastik Berkali-kali

Denada Ungkap Alasan Rela Operasi Plastik Berkali-kali
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Musikus Denada Tambunan. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi, Denada mengungkap alasan dirinya berulang kali menjalani operasi plastik.

Dia mengatakan baginya tindakan operasi tersebut merupakan bagian dari membahagiakan diri sendiri.

Lagi pula, Denada merasa harus menjaga penampilan agar eksis di dunia hiburan.

Baca Juga:

"Merawat kecantikan, berusaha tampil selalu cantik, tampil maksimal, itu bagian dari pekerjaan," kata Denada saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Belum lama ini, pemain serial Jumirah ke Hollywood itu menjalani operasi plastik pada bagian pinggul belum lama ini.

Denada mengungkap operasi bagian itu ternyata lebih sakit dibandingkan operasi plastik di bagian muka yang telah beberapa kali dilakukannya.

Baca Juga:

"Ini adalah OP (operasi plastik) tersakit," jelas selebritas berusia 47 tahun itu.

Adapun operasi yang dijalani pelantun Pitik Gemoy itu berlangsung selama 5 jam.

Aktris sekaligus penyanyi, Denada mengungkap alasan dirinya berulang kali menjalani operasi plastik. Dia mengatakan baginya...

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI