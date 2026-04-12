Denada Ungkap Alasan Tutupi Identitas Ayah Putranya
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada mengungkap alasan di balik sikapnya yang memilih merahasiakan identitas ayah biologis putranya, Ressa Rizky Rosano.
Dia menegaskan bahwa sosok pria tersebut sudah sejak lama memilih pergi dan tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan mereka.
“Dia sudah memutuskan untuk tidak berada di hidup kami,” ungkap Denada dalam program FYP, Sabtu (11/4).
Keputusan itulah yang membuat Denada merasa tidak ada urgensi untuk membuka identitas sang ayah ke publik luas.
Menurutnya, hal tersebut tidak akan memberikan manfaat apa pun, baik bagi dirinya maupun sang anak.
"Buat apa aku buka ke publik? Aku sudah memaafkan dia, dan aku tidak mau menyalahkan dia," uujarnya.
Meski demikian, Denada menegaskan tidak akan menutup kebenaran dari putranya sendiri.
“Kalau anak aku mempertanyakannya, tentu aku harus memberitahukan kepada dia,” katanya.
Denada pilih bungkam soal ayah anaknya, akui sosok tersebut sudah lama menghilang dari hidupnya.
- 3 Berita Artis Terheboh: Lee Sanh-bo Meninggal, Curhat Denada Bikin 'Baper'
- Curahan Hati Denada Setelah Akhirnya Bertemu dengan Ressa Rossano
- 3 Berita Artis Terheboh: Kebersamaan Denada dan Ressa Disorot, Insanul Fahmi Pasrah
- Manajer Ceritakan Momen Manis Denada Rayakan Lebaran Bareng Ressa dan Orang Tua Asuh
- Denada Rayakan Lebaran Bareng Ressa Rossano
- 3 Berita Artis Terheboh: Nikita Mirzani Kangen Anak, Desta dan Natasha Banjir Doa