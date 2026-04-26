Dendam Asmara, Pria di Bandung Tikam Suami Siri Mantan Istri hingga Korban Tewas

jpnn.com - Seorang pria berinisial HI tewas ditikam senjata tajam di Kampung Lembur Tengah RT 06 TW 09, Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/4/2026) sekitar pukul 15.30 WIB.

Pelaku berinisial CS diketahui merupakan mantan suami dari LS. Sementara itu, LS diketahui telah menikah kembali secara agama dengan korban sejak dua bulan terakhir.

Sebelum kejadian, pelaku sempat mencari keberadaan mantan istrinya. Ia mendatangi rumah kerabat LS di wilayah Kampung Bera, Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah.

Pada saat yang sama, LS bersama korban diketahui sedang berkunjung ke rumah saudaranya.

Keduanya kemudian hendak pulang pada sore hari. Sekitar pukul 15.30 WIB, pelaku tiba-tiba muncul dan memanggil korban.

Saat korban menghampiri, kemudian terjadi cekcok antara keduanya.

Tidak lama berselang, LS mendengar korban berteriak kesakitan. Saat dihampiri, HI sudah dalam kondisi terluka parah di bagian perut dan mengeluarkan darah.

Pelaku kemudian melarikan diri melalui gang sempit di sekitar lokasi kejadian. Sementara korban dinyatakan meninggal dunia di tempat.