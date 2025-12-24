Dendam Disenggol, 2 Pembunuh di Rancaekek Ditangkap Polisi

jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Polisi menangkap dua orang pelaku pembunuhan yang terjadi di Rancaekek, Kabupaten Bandung.

Korbannya adalah seorang pemuda berinisial R (19 tahun), yang ditemukan tewas dengan badan penuh luka tusuk di Sungai Cimande, Kampung Jelekong, Kecamatan Rancaekek, Senin (22/12).

Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Luthfi Olot Gigantara mengatakan, berdasarkan pemeriksaan dan penyelidikan dengan meminta keterangan delapan orang saksi, pihaknya menetapkan dua orang tersangka.

Keduanya yakni R alias Gaga dan R alias Waway. Mereka ditangkap setelah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Adapun kronologi kejadiannya ialah, pelaku dan tersangka sama-sama baru menyaksikan kegiatan hiburan kuda renggong. Sambil menenggak minuman keras, ketiganya sempat bersenggolan di lokasi acara.

"Dua orang ini berperan, yang pertama adalah pelaku berinisial R alias Gaga mana pelaku ini menghasut atau menyuruh pelaku kedua yakni Waway untuk melakukan penganiayaan atau kekerasan kepada korban, persis setelah peristiwa hiburan," kata Luthfi dalam keterangannya, Rabu (24/12).

Luthfi menuturkan, pelaku Gaga menyimpan dendam terhadap korban karena sempat bersenggolan sebelum acara.

"Dari keterangan sementara dari para pelaku, yang mendasari pelaku Gaga ini karena ketidaksukaan terhadap korban, yang mana pada mulanya mereka ini sempat minum-minuman keras di sekitaran TKP dan dilanjutkan hiburan di sekitar TKP, yang mana terjadi senggolan antara korban dan pelaku," jelasnya.