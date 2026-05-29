Dendam Membara Remaja di Bengkalis Bakar Pasutri Hingga Korban Tewas

jpnn.com, BENGKALIS - Warga Desa Batang Duku, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, digegerkan oleh peristiwa kebakaran maut yang merenggut nyawa sepasang suami istri lanjut usia.

Pasutri itu bernama Abdullah (78) dan Sakinah (72). Keduanya tewas dalam insiden kebakaran yang terjadi pada Rabu (27/5/2026).

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mengatakan semula peristiwa ini diduga sebagai musibah kebakaran biasa.

Namun, setelah dilakukan penyelidikan terungkap fakta mengejutkan.

“Hasil penyelidikan kami rumah korban sengaja dibakar. Kami juga telah menetapkan seorang remaja berinisial S sebagai tersangka,” kata Fahrian, Jumat (29/5).

Fahrian menjelaskan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 00.20 WIB di Jalan Kampung Baru, RT 001 RW 004.

Api yang diduga berasal dari bagian belakang rumah dengan cepat membesar dan melalap bangunan kayu beserta seluruh isinya.

Warga yang terbangun berusaha memadamkan api menggunakan peralatan seadanya.