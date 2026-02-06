Dendam Terbalaskan, Persib Kalahkan Malut United 2-0 di GBLA
jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung mengalahkan Malut United 2-0 dalam duel panas pekan ke-20 Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (6/2) malam WIB.
Kemenangan malam ini pun seolah menjadi dendam yang terbalaskan, setelah Maung Bandung dikalahkan Malut dengan skor yang sama saat tampil di Kie Raha di putaran pertama kemarin.
Dua gol Persib dicetak oleh Thom Haye pada menit k-e30 dan Saddil Ramdani di menit ke-86.
Persib Bandung langsung tampil agresif sejak wasit meniup peluit tanda dimulainya pertandingan melawan Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).
Maung Bandung mengambil inisiatif serangan lebih dulu.
Tim tamu Malut United tak tinggal diam dan mencoba meladeni permainan terbuka yang diperagakan tuan rumah.
Peluang pertama Persib hadir pada menit kelima. Gelandang Thom Haye melakukan aksi individu dengan meliuk-liuk menusuk pertahanan Malut United.
Namun, upaya tembakannya dari luar kotak penalti masih membentur pemain lawan.
Persib berhasil membalaskan dendam dengan mengalahkan Malut United dengan skor 2-0.
