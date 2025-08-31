Dengan Mata Sembab, Nafa Urbach Sampaikan Permohonan Maaf

menu
Nafa Urbach. Foto: Instagram/nafaurbach

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus anggota DPR, Nafa Urbach akhirnya muncul di hadapan publik untuk menyampaikan permohonan maaf.

Permintaan maaf tersebut disampaikan setelah pernyataan kontroversialnya mengenai tunjangan rumah yang disebut tidak banyak, menuai polemik dan menjadi sasaran amukan masyarakat luas.

"Dengan segala kerendahan hati dan hormat begitu besar kepada masyarakat, saya Nafa Indria Urbach meminta maaf sebesar-besarnya perkataan yang keluar dari mulut saya, yang menyakiti hati masyarakat Indonesia," ungkap Nafa Urbach, melalui akun miliknya di Instagram, Minggu (31/8).

Dalam video tersebut, politikus NasDem itu tampak memakai kemeja hitam dengan motif putih.

Nafa Urbach terlihat menahan tangis dengan kondisi mata yang agak sembab. 

Tidak hanya menyampaikan permohonan maaf, dia juga menyadari ucapannya telah menimbulkan luka dan kekecewaan yang mendalam di hati masyarakat.

Dengan suara yang masih menahan tangis, Nafa Urbach berharap masyarakat dapat memberikan maaf.

"Kiranya ada pintu maaf yang besar untuk saya dimaafkan," ucap perempuan berusia 45 tahun itu.

