Dengan Pelatih Baru & 2 Sayap Gila, Bhayangkara FC Berbahaya

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Bhayangkara Presisi Lampung FC telah mendapatkan tanda tangan Oscar Bruzon untuk menukangi tim milik Polri itu.

Bruzon, pria Spanyol berusia 49 tahun itu menggantikan Paul Munster secara mendadak.

Bhayangkara FC berhasil mengikat pelatih yang membawa East Bengal FC menjuarai Indian Super League.

Dengan pelatih baru yang bukan sembarangan, ditambah dua winger kondang, Bhayangkara FC bisa menjadi momok buat pesaing di Super League nanti.

"Bhayangkara FC tak perlu membangun dari nol. Mereka berhasil mengamankan dua senjata utamanya, Allano Lima dan Moussa Sidibe, lalu menunjuk Oscar Bruzon sebagai nakhoda baru," kupasan awak transfermarkt.

"Dengan fondasi yang sudah terbentuk dan sentuhan Bruzon, Bhayangkara FC berpotensi menjadi salah satu kuda hitam paling berbahaya di Super League 2026/2027." (ig/jpnn)