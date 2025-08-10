menu
Dengarkan saat Pemain Terbaik Laga Dewa United Vs Malut United Memuji Tuhan

Bintang Malut United Yakob Sayuri. Foto: IG malutunitedfc

jpnn.com - SERANG - Malut United membuat gebrakan besar di pekan pertama BRI Super League 2025/26.

Bertandang ke markas sesama tim yang bertabur pemain bintang, Dewa United, di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (9/8) malam WIB, Malut United menang 3-1.

Laskar Kie Raha -julukan Malut United, sempat unggul 3-0.

Gol dari Malut United dicetak oleh Ciro Alves, Yakob Sayuri, dan David da Silva. Dewa United memperkecil skor melalui Alexis Messidoro.

Yakob Sayuri terpilih menjadi pemain terbaik laga itu berkat perannya sepanjang pertandingan termasuk satu gol dan satu asistensi untuk gol Ciro Alves.

"Puji Tuhan saya bisa mencetak satu gol dan satu assist, tetapi itu semua berkat kerja sama tim," kata Yakob (klik IG di atas untuk mendengarkan)

Perang Bintang antara Dewa United Vs Malut United di Banten International Stadium diwarnai empat gol.

