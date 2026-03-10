Deni Agus Suryo Tinjau Progres Rute hingga Venue Kemala Run 2026 di Bali

jpnn.com, DENPASAR - Keseriusan Ketua Panitia Kemala Run 2026 Deni Agus Suryonugroho dalam mempersiapkan ajang lari berskala nasional dan internasional tersebut benar-benar dilakukan secara detail. Hal itu terlihat saat dirinya melakukan pengecekan langsung ke lokasi penyelenggaraan di Bali pada 5–6 Maret 2026.

Dalam kunjungan itu, Deni Agus tidak sekadar menerima laporan dari panitia pelaksana. Dia turun langsung meninjau berbagai titik lokasi, mulai dari rute lomba yang akan dilalui para peserta hingga berbagai fasilitas pendukung yang disiapkan bagi para pelari.

Peninjauan lapangan dilakukan selama dua hari di kawasan Gianyar, Bali, dengan fokus memastikan seluruh aspek penyelenggaraan berjalan maksimal. Pengecekan mencakup rute lomba Half Marathon (21,1 km), 10 km, dan 5 km, kesiapan infrastruktur, fasilitas peserta, serta berbagai acara pendukung yang akan memeriahkan kegiatan tersebut.

Menurut Deni, pengecekan langsung ini penting untuk memastikan bahwa seluruh persiapan berjalan sesuai standar, terutama dari sisi keamanan dan kenyamanan peserta.

“Kemala Run 2026 diharapkan menjadi event yang tidak hanya meriah tetapi juga aman dan nyaman bagi seluruh peserta. Karena itu setiap detail harus dipastikan secara langsung di lapangan,” ujarnya.

Ajang Kemala Run 2026 sendiri ditargetkan akan diikuti sekitar 10.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan ini juga mengusung konsep sport tourism yang memadukan olahraga dengan promosi pariwisata daerah.

Tak hanya itu, Kemala Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan melalui konsep charity run, di mana sebagian kegiatan akan diarahkan untuk kegiatan sosial dan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam kesempatan tersebut, Deni juga memastikan bahwa rangkaian acara pendukung akan menampilkan kekayaan budaya lokal Bali serta melibatkan pelaku UMKM, sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Kemala Run 2026 rencananya akan digelar pada Minggu, 19 April 2026, di Bali United Training Center (BUTC), Gianyar, Bali. Event ini menghadirkan tiga kategori lomba, yakni 5K, 10K, dan Half Marathon (21,1K).