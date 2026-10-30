Denilson Junior Kirim Pesan Tegas Menjelang Dewa United Jumpa Persija

jpnn.com, JAKARTA - Motivasi bertingkat Denilson Junior menjelang Dewa United Banten melawan Persija Jakarta pada Super League 2026/27.

Pemain kelahiran 18 Juli 1995 itu termotivasi mengingat laga melawan Persija menjadi kebangkitan seusai di laga lawan Arema FC kalah dengan skor 0-4.

“Setiap pertandingan memiliki tantangannya masing-masing. Kami hanya perlu menjalankan apa yang sudah disampaikan pelatih selama satu pekan latihan, tetap berpegang pada identitas permainan tim,” ujar Denilson.

“Kekalahan tidak berarti kami adalah tim yang buruk. Begitu juga ketika sering menang, bukan berarti kami selalu bermain bagus. Karena itu, kami harus terus bekerja keras dan menjalankan instruksi pelatih pada pertandingan besok,” imbuhnya.

Denilson Junior menjadi pemain penting Dewa United Banten musim ini seusai telah mencetak empat gol dan dua assist dalam tujuh laga di Super League 2026/27.

Mantan pemain Buriram United tersebut mesti diwaspadai lini belakang Persija Jakarta yang akan kehilangan Denis Kolinger akibat akumulasi kartu kuning.

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Menarik ditunggu kiprah Dewa United Banten pada laga melawan Persija Jakarta di lanjutan Super League 2026/27.

Rencananya laga akbar tersebut akan digelar di Banten International Stadium, Sabtu (31/10).