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Denis Kolinger Antusias Sambut Petualangan Baru Bersama Persija Jakarta

Denis Kolinger Antusias Sambut Petualangan Baru Bersama Persija Jakarta
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Denis Kolinger saat diperkenalkan sebagai pemain baru Persija Jakarta untuk Super League 2026/27, Jumat (10/7). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Manajemen Persija Jakarta resmi mengumumkan perekrutan bek asal Kroasia Denis Kolinger untuk mengarungi Super League 2026/27.

Pemain kelahiran 14 Januari 1994 itu menandatangani kontrak berdurasi dua musim bersama Macan Kemayoran.

Denis mengaku antusias menjalani petualangan barunya bersama Persija. Baginya, ini menjadi pengalaman pertama berkarier di luar Eropa.

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Sejauh ini pemain berdarah Jerman itu banyak menghabiskan waktu bersama tim-tim di Kroasia, Denmark serta Rumania.

"Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk merasakan tantangan baru dan mengenal budaya sepak bola yang berbeda."

"Saya datang dengan motivasi besar untuk membantu Persija meraih target musim ini," ujar pemilik satu caps di Kroasia itu.

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Presiden Persija Mohamad Prapanca menyambut positif kehadiran bek bertinggi badan 199 cm itu.

Kehadiran Kolinger diharapkan dapat memberi dampak penting bagi struktur pertahanan tim.

Pemain baru Persija Jakarta, Denis Kolinger antusias sambut musim baru bersama Macan Kemayoran seusai lama bermain di Kroasia, Denmark serta Rumania

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