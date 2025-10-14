menu
Denmark Open 2025: An Se Yong dan Putri KW Senasib

Denmark Open 2025: An Se Yong dan Putri KW Senasib
Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - ODENSE - Tunggal putri nomor satu dunia An Se Young mengantongi tiket 16 Besar Denmark Open 2025 Super 750.

Itu terjadi setelah cewek Korea tersebut mengalahkan pemain Spanyol peringkat 90 dunia Clara Azurmendi.

Pada pertandingan di Jyske Bank Arena, Odense, Selasa (14/10) sore WIB itu, An menang straight game 21-15, 21-9.

Tak lama setelah An menang, tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani juga masuk 16 Besar.

Putri KW senasib dengan An setelah mengalahkan tunggal putri India Anmol Kharb 21-9, 21-14.

Di 16 Besar, An Se Young bakal ketemu Natsuki Nidaira (Jepang), sedangkan Putri KW menghadapi Tomoka Miyazaki (Jepang). 

Andai sama-sama menang di 16 Besar, An Se Young dan Putri KW bakal ketemu di perempat final.

Dari nomor tunggal putra, peringkat satu dunia dari China Shi Yu Qi mengalahkan pemain Hong Kong Lee Cheuk Yiu 21-10, 21-11.

Cek sejumlah hasil pertandingan pada babak pertama Denmark Open 2025 Super 750 di sini.

