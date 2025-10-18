Denmark Open 2025: Dramatis, Raksasa pun Menangis

jpnn.com - ODENSE – Laga perempat final tunggal putra Denmark Open 2025 Super 750 yang mempertemukan wakil tuan rumah Viktor Axelsen versus jago Thailand Kunlavut Vitidsarn di Jyske Bank Arena, Odense, Sabtu (18/10) dini hari WIB, berakhir setelah 71 menit.

Dramatis, Viktor yang bertubuh bak raksasa itu menangis di akhir pertandingan. Dialah si pemenang.

Viktor si mantan peringkat satu dunia, yang sempat cedera dan perlu pemulihan panjang, menang comeback 13-21, 21-12, 21-18.

Laga Viktor vs Kunlavut diwarnai reli panjang, jual beli smes, dan permainan net, lengkap, sengit!

Viktor dan Kunlavut juga berkali-kali bergantian minta pergantian kok hingga pengeringan lapangan. Itu juga mungkin untuk mencari waktu mengambil napas.

Angka terakhir dalam laga tadi harus melalui challenge. Petugas pengamat garis melihat kok dari Kunlavut masuk, tetapi Viktor menganggap out.

Setelah peninjauan ulang dengan teknologi canggih, terbukti kok itu out. Poin untuk Viktor. Selesai.

Viktor Axelsen yang lahir di Odense, kota tempat berlangsungnya turnamen, berlutut, bersujud. Saat berdiri, air matanya sudah tumpah.