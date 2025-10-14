Denmark Open 2025 Super 750 Bergulir Mulai Hari Ini

jpnn.com - ODENSE – Pebulu tangkis papan atas dunia bakal bersaing memperebutkan total hadiah USD 950.000 di Denmark Open 2025 Super 750 mulai hari ini, Selasa (14/10) hingga Minggu (19/10), di Jyske Bank Arena, Odense.

Seluruh pemain (tunggal/ganda) nomor satu dunia turut serta, yakni tunggal putra Shi Yu Qi (China), tunggal putri An Se Young (Korea), ganda putra Kim Won Ho/Seo Seung Jae (Korea), ganda putri Liu Sheng Shu/Tan Ning (China), dan ganda campuran Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (China).

Denmark Open 2025 Super 750 juga diikuti seluruh tunggal atau ganda yang sedang on fire beberapa bulan ini, seperti ganda putri Malaysia Tan Pearly/Thinaah Muralitharan.

Para wakil tuan rumah seperti Anders Antonsen (petahana) juga hadir.

"Anders Antonsen sedang dalam perjalanan untuk mempertahankan gelarnya," bunyi kupasan awak BWF.

Denmark pun pantas berharap duta mereka bisa berbicara banyak dan melaju hingga akhir pekan, karena pemain lokal, kelahiran Odense, Viktor Axelsen juga siap beraksi setelah lepas dari ikatan cedera.

Denmark Open 2025 Super 750 akan dimulai pukul 14.00 WIB.

Dua wakil Indonesia, yakni tunggal putra Alwi Farhan dan tunggal putri Putri Kusuma Wardani akan turun di awal pada sesi hari ini. (adk/jpnn)