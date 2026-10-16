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Denmark Open 2026: Alwi Farhan Bikin Jonatan Christie Tak Berkutik, Ada yang Berubah

Denmark Open 2026: Alwi Farhan Bikin Jonatan Christie Tak Berkutik, Ada yang Berubah
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Dua tunggal putra Indonesia Alwi Farhan (kiri) dan Jonatan Christie (kanan). Foto: PBSI.

jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berhasil melangkah ke perempat final Denmark Open 2026 setelah menaklukkan Jonatan Christie pada babak 16 besar.

Kemenangan ini sekaligus menjadi pembuktian Alwi setelah dua kali gagal mengalahkan seniornya tersebut.

Bertanding di Odense, Kamis (15/10/2026), pemain kelahiran Surakarta itu menang dua gim langsung dengan skor 21-14, 21-9.

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Hasil tersebut berbeda dari dua pertemuan sebelumnya. Saat itu, Alwi kalah dari Jojo -sapaan Jonatan- pada ajang Korea Open 2025 dan Indonesia Open 2026.

Pengendalian Emosi Jadi Pembeda

Alwi menilai kemampuannya mengendalikan emosi menjadi faktor penting yang membantunya tampil lebih baik saat menghadapi Jojo.

"Tentu tidak mudah lawan koh Jonatan, tetapi dibanding pertemuan sebelumnya hari ini saya bisa lebih mengontrol nafsu dan emosi saya, itu yang bisa membuat saya tampil lebih baik," ucap Alwi.

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"Saya juga selalu senang dan terhormat bisa melawan dia lagi karena dia adalah idola saya."

Anders Antonsen Menanti di Perempat Final

Setelah menyingkirkan Jonatan Christie, Alwi Farhan akan menghadapi wakil tuan rumah Anders Antonsen yang menempati unggulan kelima.

Alwi Farhan akhirnya membalas kekalahan dari Jonatan Christie di Denmark Open 2026.

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