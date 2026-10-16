Denmark Open 2026: Alwi Farhan Hadapi Anders Antonsen, Ancaman Home Crowd Jadi Ujian

jpnn.com - Alwi Farhan menghadapi tantangan berat di perempat final Denmark Open 2026. Tunggal putra Indonesia itu sudah ditunggu jagoan tuan rumah Anders Antonsen.

Alwi melaju ke delapan besar setelah menang meyakinkan atas Jonatan Christie dengan skor 21-14, 21-9 di Odense, Kamis (15/10/2026).

Hasil tersebut sekaligus mengakhiri catatan dua kekalahan Alwi dari Jojo -sapaan Jonatan- di Korea Open 2025 dan Indonesia Open 2026.

Alwi Farhan Waspadai Dukungan Penonton

Kini, menghadapi Antonsen, Alwi tak hanya menyiapkan strategi permainan, tetapi juga kesiapan mental untuk menghadapi dukungan penuh publik Denmark.

Apalagi, Antonsen merupakan unggulan kelima dalam turnamen tersebut.

"Besok (malam ini) bertemu Anders Antonsen (Denmark), pasti akan melawan home crowd jadi disiapkan non-teknisnya, atmosfernya," ucapnya.

Meski demikian, Alwi memilih menyambut tantangan itu dengan antusias. Pemain kelahiran Surakarta itu ingin menikmati atmosfer persaingan di Denmark Open 2026.

"Saya bakal menikmati itu semua karena bagian dari permainan. Excited dan tidak sabar untuk perempatfinal," tambahnya.