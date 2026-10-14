Denmark Open 2026: Alwi Farhan Tak Gentar Hadapi Jonatan Christie

jpnn.com - Pebulu tangkis Alwi Farhan akan menghadapi Jonatan Christie pada babak 16 besar Denmark Open 2026.

Kepastian tersebut didapat seusai pemain Exist Badminton Club itu mengalahkan wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-13, 13-21, 21-10 di SJF Bank Arena, Rabu (14/10).

Kemenangan itu mengantarkan peraih medali emas SEA Games 2025 tersebut ke babak 16 besar untuk menghadapi Jonatan Christie.

Jojo -sapaan akrab Jonatan- lebih dahulu memastikan tempat setelah mengalahkan wakil Taiwan Lin Chun Yi dengan skor 21-13, 21-14.

Alwi mengaku senang mendapat kesempatan menghadapi seniornya pada babak kedua turnamen BWF Super 750 tersebut.

"Lebih baik bertemu senior sendiri karena merepresentasikan Indonesia, tetapi siapa pun lawannya saya ingin mempersiapkan diri saya dulu, fokus ke diri sendiri saja," ujar Alwi.

Sayang, kegemilangan Alwi dan Jonatan tidak diikuti Moh. Zaki Ubaidillah. Peraih medali perak SEA Games 2025 tersebut kalah dari wakil Kanada Victor Lai dengan skor 8-21, 18-21.

Selain Alwi dan Jonatan, Putri Kusuma Wardani juga memastikan tempat di babak 16 besar.