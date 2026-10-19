Denmark Open 2026: An Se Young Lewati Rekor Legenda Indonesia

jpnn.com - An Se Young kembali menorehkan pencapaian penting dalam kariernya.

Pebulu tangkis tunggal putri Korea Selatan itu berhasil melewati catatan gelar milik legenda Indonesia Susy Susanti setelah menjuarai Denmark Open 2026.

Gelar tersebut menjadi trofi ke-47 sepanjang karier An Se Young.

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Prestasi itu sekaligus menempatkan pemain berusia 24 tahun tersebut di atas rekor Susy Susanti dalam jumlah gelar tunggal yang sebelumnya bertahan selama lebih dari dua dekade.

Namun, keberhasilan An Se Young di Denmark tidak diraih dengan mudah. Dia harus melewati pertandingan final yang menegangkan saat menghadapi wakil Jepang, Akane Yamaguchi, Minggu (18/10/2026).

An butuh tiga gim untuk menaklukkan Akane dengan skor 21-23, 21-14, 21-18.

An Se Young Terus Menambah Koleksi Gelar

Keberhasilan di Denmark Open menambah panjang daftar prestasi An Se Young sepanjang 2026. Tahun ini, dia telah mengoleksi sembilan trofi, termasuk gelar juara Asia, juara dunia, dan emas Asian Games.

Kini, rekor 47 gelar yang diraihnya menjadi pencapaian baru dalam perjalanan karier An Se Young. Dengan usia yang masih 24 tahun, An memiliki kesempatan untuk terus memperpanjang daftar prestasi tersebut.(bwf/del/jpnn)