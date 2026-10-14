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Denmark Open 2026: Debut Dejan/Felisha Berakhir Pahit, Wakil Indonesia Bertumbangan

Denmark Open 2026: Debut Dejan/Felisha Berakhir Pahit, Wakil Indonesia Bertumbangan
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Pasangan Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu saat berlaga pada ajang Denmark Open 2026 di SJF Bank Arena, Rabu (14/10). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Wakil Indonesia bertumbangan pada babak 32 besar Denmark Open 2026 yang berlangsung di SJF Bank Arena, Rabu (14/10).

Terbaru, ganda campuran Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu kalah dari pasangan Taiwan, Yang Po Hsuan/Hu Ling Fang, dengan skor 13-21, 16-21.

Hasil tersebut membuat Indonesia kini hanya menyisakan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah di sektor ganda campuran. Peraih medali perak Asian Games 2026 itu dijadwalkan menghadapi pasangan China, Guo Xin Wa/Chen Fang Hui.

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Sebelumnya, enam wakil Indonesia lainnya juga menelan kekalahan.

Di sektor tunggal putra, Moh Zaki Ubaidillah harus mengakui keunggulan wakil Kanada, Victor Lai, dengan skor 8-21, 18-21.

Sementara itu, tiga pasangan ganda putra, yakni Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi, serta Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, juga gagal melaju ke babak berikutnya.

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Adapun Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin batal bertanding setelah Daniel mengalami cedera.

Hasil kurang memuaskan juga dialami sektor ganda putri. Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari yang menempati peringkat ke-11 dunia harus mengakui keunggulan wakil Amerika Serikat, Lauren Lam/Allison Quynh Lee.

Wakil Indonesia sejauh ini masih belum ada yang menang pada 32 besar ajang Denmark Open 2026 setelah Dejan/Felisha kalah, Rabu (14/10)

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