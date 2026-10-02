Denmark vs Portugal: Selecao Das Quinas Menang 4-2 Tanpa Cristiano Ronaldo

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Portugal menang 4-2 atas Denmark dalam matchday ke-3 UEFA Nations League Grup A4 di Parken pada Jumat WIB.

Selecao Das Quinas tetap tampil gemilang meski tanpa diperkuat sang megabintang Cristiano Ronaldo pada laga tersebut.

Kemenangan ini menjaga rekor sempurna Portugal setelah menjalani tiga pertandingan di Grup A4.

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Portugal tampil dalam pertandingan pertamanya sejak Ronaldo secara mengejutkan meninggalkan pemusatan latihan pada Kamis.

Kapten Portugal itu sebelumnya mengatakan akan mengungkap "kebenaran" mengenai persoalannya dengan pelatih Jorge Jesus pada waktu yang dianggapnya tepat.

Absennya Ronaldo tidak membuat Portugal kehilangan ketajaman. Joao Cancelo, Goncalo Ramos, Vitinha, dan Joao Felix menjadi pencetak gol bagi Selecao dalam pertandingan itu.

Denmark mengawali pertandingan dengan beberapa ancaman. Rasmus Hojlund hampir membuka keunggulan setelah mendapat umpan Adam Daghim, tetapi gagal menyentuh bola di depan gawang Portugal.

Pada menit ke-13, Portugal membuka keunggulan. Cancelo memotong upaya Daghim memulai serangan balik Denmark, kemudian melakukan kombinasi umpan dengan Ramos sebelum melepaskan tembakan lob yang melewati kiper Mads Hermansen.