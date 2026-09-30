Denny Minta MK Diskualifikasi Pencalonan Gibran, Wapres Baru Dipilih Pakai Cara Ini
jpnn.com, JAKARTA - Ahli hukum tata negara Denny Indrayana menilai syarat administratif pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres 2024 tak terpenuhi terkait ijazah.
Dari situ, Denny mengaku sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta hakim mendiskualifikasi pencalonan Gibran.
Hal demikian dikatakan dia dalam diskusi berjudul Karpet Merah Konstitusi? Membedah Pasal Selundupan PKPU 19/2023 dan Suket Ijazah Gibran di Jakarta, Rabu (30/9).
"Permohonan kami itu meminta agar Saudara Gibran Rakabuming Raka itu didiskualifikasi," kata dia, Rabu.
Denny mengatakan proses pencalonan Gibran baru digugat ke MK pada 21 September 2026 atau dua tahun sejak Pilpres 2024 selesai dan dimenangkan eks Wali Kota Solo itu.
Dia pun mengibaratkan sebuah lomba lari untuk ketagori wanita. Pemenang sudah diketahui, tetapi belakangan muncul persoalan soal legalitas peserta yang juara.
Denny menyebutkan emas yang dipersoleh peserta tentu bisa dibatalkan ketika terjadi kesalahan prasyarat.
"Ternyata ini tidak memenuhi syarat lomba, seharusnya 100 meter wanita, ternyata laki-laki, medali emasnya ditarik lagi," ujarnya.
Ahli hukum tata negara Denny Indrayana menilai posisi Wapres bisa diisi dengan memakai aturan di Undang-Undang Dasar 1945.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ijazah Gibran Dipersoalkan, Pengamat Pertanyakan Nasib Janji 19 Juta Lapangan Kerja
- Gugatan Soal Ijazah Gibran Jadi Kesempatan MK Lunasi Utang Putusan 90
- Gugatan Ijazah Gibran di MK, Raja Juli: Manuver Politik yang Tidak Beradab
- Gede Pasek Mencurigai Ada Skenario Suksesi di Balik Gugatan Ijazah Gibran
- Kesulitan Mengurus Sertifikat Halal, Pedagang Seblak Uji Materi UU JPH ke MK
- Mengacu Putusan MK, PAN Setuju Usul Capres-Cawapres Diusung Minimal 2 Partai