Denny Minta MK Diskualifikasi Pencalonan Gibran, Wapres Baru Dipilih Pakai Cara Ini

jpnn.com, JAKARTA - Ahli hukum tata negara Denny Indrayana menilai syarat administratif pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres 2024 tak terpenuhi terkait ijazah.

Dari situ, Denny mengaku sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta hakim mendiskualifikasi pencalonan Gibran.

Hal demikian dikatakan dia dalam diskusi berjudul Karpet Merah Konstitusi? Membedah Pasal Selundupan PKPU 19/2023 dan Suket Ijazah Gibran di Jakarta, Rabu (30/9).

"Permohonan kami itu meminta agar Saudara Gibran Rakabuming Raka itu didiskualifikasi," kata dia, Rabu.

Denny mengatakan proses pencalonan Gibran baru digugat ke MK pada 21 September 2026 atau dua tahun sejak Pilpres 2024 selesai dan dimenangkan eks Wali Kota Solo itu.

Dia pun mengibaratkan sebuah lomba lari untuk ketagori wanita. Pemenang sudah diketahui, tetapi belakangan muncul persoalan soal legalitas peserta yang juara.

Denny menyebutkan emas yang dipersoleh peserta tentu bisa dibatalkan ketika terjadi kesalahan prasyarat.

"Ternyata ini tidak memenuhi syarat lomba, seharusnya 100 meter wanita, ternyata laki-laki, medali emasnya ditarik lagi," ujarnya.