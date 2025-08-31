Denny Sumargo Ikut Demo di DPR, Ini yang Disampaikan

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus presenter, Denny Sumargo ikut bergabung dengan masyarakat yang melakukan demonstrasi di Gedung DPR RI, Jakarta pada Sabtu (30/8).

Tidak sekadar datang, dia ikut berorasi menyampaikan suara hati di depan ribuan demonstran.

"Rakyat sedang tidak baik-baik saja," ungkap Denny Sumargo melalui akun miliknya di Instagram.

Mantan atlet basket itu menuntut anggota DPR untuk menemui para demonstran.

Selain itu, Denny Sumargo juga meminta para anggota dewan mendengar aspirasi rakyat.

"Kasih mereka kesempatan untuk bicara, temui mereka dengan ksatria, dengarkan mereka," tegas pemain film 5 cm itu.

Denny Sumargo kemudian mengimbau warga untuk tidak merusak fasilitas umum selama demonstrasi.

Tidak hanya itu, dia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah diadu domba.