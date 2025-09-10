menu
Denpasar dan Badung Dilanda Banjir, Tim SAR Gabungan Evakuasi Korban Termasuk Wisatawan

Denpasar dan Badung Dilanda Banjir, Tim SAR Gabungan Evakuasi Korban Termasuk Wisatawan

Denpasar dan Badung Dilanda Banjir, Tim SAR Gabungan Evakuasi Korban Termasuk Wisatawan
Petugas mengevakuasi wisatawan mancanegara yang terjebak banjir di kawasan Kuta, Badung, Bali, Rabu (10/9/2025). Sejumlah wisatawan mancanegara dievakuasi petugas dari sejumlah lokasi di kawasan pariwisata itu karena terendam banjir yang disebabkan hujan yang mengguyur wilayah Bali sejak Selasa (9/9). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/nym.

jpnn.com, DENPASAR - Hujan deras yang menguyur wilayah Bali sejak Selasa (9/9) menyebabkan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, banjir

Tim SAR gabungan telah mengevakuasi 142 orang termasuk wisatawan mancanegara dalam kondisi selamat dan tiga orang meninggal dunia.

Kepala Kantor Basarnas Bali I Nyoman Sidakarya di Denpasar, Rabu, mengatakan selain masyarakat setempat, tim SAR gabungan juga mengevakuasi wisatawan sejak pagi meski sempat terkendala karena banyak akses jalan tergenang banjir sehingga sulit dilintasi.

Adapun proses evakuasi pertama kali dilakukan tim SAR gabungan pada pukul 07.30 Wita di kawasan Kampung Jawa Jalan Ahmad Yani Denpasar terhadap dua orang dewasa dan satu anak-anak.

“Pukul 08.00 Wita tim SAR gabungan mengevakuasi 30 orang dewasa dalam keadaan selamat di Lingkungan Wiraraja Ubung Kaja Denpasar,” katanya.

Selanjutnya, pukul 09.30 Wita mereka kembali mengevakuasi lima orang dewasa dan dua balita dalam keadaan selamat di Jalan Pulau Misol, Denpasar.

Pada pukul 10.30 Wita tim SAR gabungan mengevakuasi dalam jumlah besar, yaitu 53 orang dewasa, 17 anak dan 11 orang balita di Jalan Pura Demak Denpasar.

Ia menjelaskan, korban meninggal dunia pertama ditemukan pukul 12.30 Wita di Jalan Hasanudin Denpasar yang langsung dievakuasi bersama dua orang lainnya yang selamat.

Tim SAR gabungan telah mengevakuasi 142 orang termasuk wisatawan mancanegara akibat banjir di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Bali.

