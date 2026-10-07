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Denpasar Punya Puskesmas Ramah Ibu dan Anak, Diresmikan Wamenkes

Denpasar Punya Puskesmas Ramah Ibu dan Anak, Diresmikan Wamenkes
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Wamenkes RI Benyamin Paulus Octavianus didampingi Wawali Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa saat meresmikan UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat yang merupakan Puskesmas Ramah Ibu dan Anak, Selasa (6/10). Foto: Pemkot Denpasar

jpnn.com, DENPASAR - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benyamin Paulus Octavianus didampingi Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa meresmikan UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat yang dikembangkan sebagai Puskesmas Ramah Ibu dan Anak, Selasa (6/10/2026).

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti. Kehadiran fasilitas kesehatan inklusif tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Denpasar mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Seusai peresmian, Wamenkes meninjau sejumlah fasilitas, mulai dari ruang gawat darurat, ruang persalinan, poliklinik hingga ruang rawat inap pasien bersalin.

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Fasilitas tersebut berdiri di kawasan yang sebelumnya merupakan pasar loak, kemudian menjadi tempat pembuangan sementara (TPS) dan kawasan pertanian perkotaan atau urban farming.

Wamenkes Benyamin mengapresiasi Pemerintah Kota Denpasar yang turut menyukseskan program kesehatan masyarakat melalui penyediaan fasilitas kesehatan berkualitas.

Menurutnya, selain memberikan pelayanan kesehatan umum, puskesmas tersebut memiliki pelayanan khusus ibu dan anak yang penting untuk mencegah risiko kematian ibu dan anak.

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"Kementerian Kesehatan akan melaksanakan renovasi yang menyasar puskesmas, RSUD, serta fasilitas kesehatan milik pemerintah lainnya," kata dia.

Pemerintah juga mendorong peningkatan sumber daya manusia kesehatan, terutama dokter spesialis, guna mewujudkan kesetaraan dan pemerataan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan yang bermuara pada peningkatan angka harapan hidup masyarakat.

Wamenkes Benyamin Paulus Octavianus meresmikan Puskesmas Ramah Ibu dan Anak di Denpasar.

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