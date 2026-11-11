Densus 88 Bekali 120 Kepala Sekolah Sumsel dengan Ilmu Pencegahan Radikalisme

jpnn.com, PALEMBANG - Upaya mencegah penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET) mulai diperkuat melalui keterlibatan langsung para kepala sekolah.

Tim pencegahan Satgaswil Sumatera Selatan Densus 88 AT Polri menggandeng Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel menggelar sosialisasi dan wawasan kebangsaan di Ruang Rapat Dinas Pendidikan Sumsel di Jalan Kapten A Rivai Palembang.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Dinas Pendidikan Sumsel Poniyem serta 120 kepala sekolah SMA/SMK negeri dan swasta se-Sumsel termasuk Ketua MKKS/K3S.

Sosialisasi ini difokuskan pada penguatan peran sekolah dalam mendeteksi sekaligus mencegah masuknya lahan berbahaya yang dapat memengaruhi pola pikir peserta didik.

Dalam pemaparannya, Ipda Fachrurozi menjelaskan bahwa terorisme bukanlah tindakan yang muncul secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang dapat dimulai dari sikap intoleransi, berkembang menjadi radikalisme, kemudian ekstremisme hingga berujung pada tindakan terorisme.

Karena itu, lingkungan pendidikan dinilai menjadi salah satu ruang penting untuk melakukan pencegahan sejak dini.

Terlebih, pola penyebaran paham radikal kini semakin berkembang dengan memanfaatkan ruang digital. Media sosial, group percakapan, dan komunitas daring menjadi sarana penyebaran propaganda, hoaks, hingga ujaran kebencian.

Kelompok anak dan remaja yang mengalami kerentanan sosial maupun psikologis juga berpotensi menjadi sasaran. Di antaranya anak yang mengalami perundungan, kudang mendapatkan perhatian keluarga, serta memiliki akses perangkat digital tanpa pendampingan.