Densus 88 Bergerak, Tangkap Terduga Teroris di Ciamis & Lampung

jpnn.com - JAKARTA - Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri kembali menangkap terduga teroris.

Pada Senin (20/7), Densus 88 mengamankan terduga teroris di Ciamis, Jawa Barat, dan Lampung.

“Tindakan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum berdasarkan hasil penyidikan mendalam terhadap adanya aktivitas propaganda, rekrutmen, dan penghasutan melalui platform media sosial,” kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Mayndra Eka Wardhana dalam keterangan di Jakarta, Selasa (21/7).

Dia menjelaskan terduga teroris yang ditangkap di Ciamis ialah seorang pria berinsial AR, sedangkan yang di Lampung inisialnya H.

Menurut Mayndra, dalam penangkapan itu petugas menemukan adanya penyebaran materi yang mengandung narasi radikalisme dan terorisme, serta legitimasi terhadap kekerasan.

Dia mengungkapkan bahwa saat ini Densus 88 Antiteror Polri masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran keduanya.

“Kami menegaskan bahwa setiap tindakan kepolisian dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tetap menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ungkapnya.

Mayndra mengimbau masyarakat untuk tetap aktif dalam melawan penyebaran paham ekstrimisme, radikalisme, maupun terorisme melalui ruang digital.